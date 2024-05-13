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drunkdeerA75 ラピッドトリガー
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￥9306税込
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商品の詳細
DrunkDeerA75ブラック
付属品全てあります。
3日ほど使用しましたが、諸事情により出品します。
素人保管の為神経質な方は御遠慮下さいm(__)m
不具合等一切ないです。
ケーブル···有線
種類···キーボード
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素人保管の為神経質な方は御遠慮下さいm(__)m
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商品の説明
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