drunkdeerA75 ラピッドトリガー

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商品の詳細

DrunkDeerA75ブラック

付属品全てあります。





3日ほど使用しましたが、諸事情により出品します。

素人保管の為神経質な方は御遠慮下さいm(__)m



不具合等一切ないです。



ケーブル···有線



種類···キーボード