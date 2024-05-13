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drunkdeerA75 ラピッドトリガー

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drunkdeerA75 ラピッドトリガー
drunkdeerA75 ラピッドトリガー
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

DrunkDeerA75ブラック
付属品全てあります。


3日ほど使用しましたが、諸事情により出品します。
素人保管の為神経質な方は御遠慮下さいm(__)m

不具合等一切ないです。

ケーブル···有線

種類···キーボード

商品の説明

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