【新品★工具付き】iPhone 12Pro Max液晶パネル、高品質OLED

商品の詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。

商品説明を最後までご確認お願いします。



【商品説明】



●対応機種：iPhone12ProMax



品質レベル【S】



（操作確認済み・液晶・全域タッチ良好）



●iPhoneフロントパネル、液晶パネル、高品質OLED、画面割れ修理交換



●付属品：防水テープ付き、修理工具セット付き

防水テープと修理工具セットは別売り+500円でおつけできます。



各レベルの説明は以下ご参照ください。

A：鮮やかさ：普通 明るさ：普通 タッチ感度：普通

A＋：鮮やかさ：高い明るさ：高い タッチ感度：滑らか

S：鮮やかさ：純正品に近い 明るさ：純正品に近い タッチ感度：純正品に近い



【注意事項】



★機種とiOSのバージョンによっては純正以外のパーツを組み込むと設定アプリ内に「不明なパーツ」と表示される場合があります。

使用上はどの機種でも問題ありません



★神経質な方、純正品と全く同じものとお考えの方のご入札はお控えください。



★落札から48時間以内に支払い完了お願いします。



初期不良交換について



●初期不良に限り、交換にて対応させていただきます。商品が届き次第動作確認をお願いいたします。配達完了日を含め7日間以内にご連絡ください。



●プロの修理業者でない場合は、YouTubeの修理方法を検索してください

組込み時の作業中に起こった過失・故意での破損には対応できません。



●初期不良返品の場合、送料は元払いとなります。発送方法：クリックポスト、レターパックライト

初期不良の確認が取れない場合は、不良品を交換します





#iPhone修理、パーツ、液晶パネル、画面交換、フロントパネル、純正再生品、LCD有機EL、Displayrepair