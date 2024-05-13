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【新品★工具付き】iPhone 12Pro Max液晶パネル、高品質OLED

Hstoop

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【新品★工具付き】iPhone 12Pro Max液晶パネル、高品質OLED
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商品の詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。
商品説明を最後までご確認お願いします。

【商品説明】

●対応機種：iPhone12ProMax
　
品質レベル【S】

（操作確認済み・液晶・全域タッチ良好）

●iPhoneフロントパネル、液晶パネル、高品質OLED、画面割れ修理交換

●付属品：防水テープ付き、修理工具セット付き
防水テープと修理工具セットは別売り+500円でおつけできます。

各レベルの説明は以下ご参照ください。
A：鮮やかさ：普通　明るさ：普通　タッチ感度：普通
A＋：鮮やかさ：高い明るさ：高い　タッチ感度：滑らか
S：鮮やかさ：純正品に近い　明るさ：純正品に近い　タッチ感度：純正品に近い

【注意事項】

★機種とiOSのバージョンによっては純正以外のパーツを組み込むと設定アプリ内に「不明なパーツ」と表示される場合があります。
　使用上はどの機種でも問題ありません

★神経質な方、純正品と全く同じものとお考えの方のご入札はお控えください。

★落札から48時間以内に支払い完了お願いします。

初期不良交換について

●初期不良に限り、交換にて対応させていただきます。商品が届き次第動作確認をお願いいたします。配達完了日を含め7日間以内にご連絡ください。
　
●プロの修理業者でない場合は、YouTubeの修理方法を検索してください
組込み時の作業中に起こった過失・故意での破損には対応できません。

●初期不良返品の場合、送料は元払いとなります。発送方法：クリックポスト、レターパックライト
初期不良の確認が取れない場合は、不良品を交換します


#iPhone修理、パーツ、液晶パネル、画面交換、フロントパネル、純正再生品、LCD有機EL、Displayrepair

商品の説明

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