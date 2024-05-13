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【新品★工具付き】iPhone 12Pro Max液晶パネル、高品質OLED
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￥7050税込
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商品の詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。
商品説明を最後までご確認お願いします。
【商品説明】
●対応機種：iPhone12ProMax
品質レベル【S】
（操作確認済み・液晶・全域タッチ良好）
●iPhoneフロントパネル、液晶パネル、高品質OLED、画面割れ修理交換
●付属品：防水テープ付き、修理工具セット付き
防水テープと修理工具セットは別売り+500円でおつけできます。
各レベルの説明は以下ご参照ください。
A：鮮やかさ：普通 明るさ：普通 タッチ感度：普通
A＋：鮮やかさ：高い明るさ：高い タッチ感度：滑らか
S：鮮やかさ：純正品に近い 明るさ：純正品に近い タッチ感度：純正品に近い
【注意事項】
★機種とiOSのバージョンによっては純正以外のパーツを組み込むと設定アプリ内に「不明なパーツ」と表示される場合があります。
使用上はどの機種でも問題ありません
★神経質な方、純正品と全く同じものとお考えの方のご入札はお控えください。
★落札から48時間以内に支払い完了お願いします。
初期不良交換について
●初期不良に限り、交換にて対応させていただきます。商品が届き次第動作確認をお願いいたします。配達完了日を含め7日間以内にご連絡ください。
●プロの修理業者でない場合は、YouTubeの修理方法を検索してください
組込み時の作業中に起こった過失・故意での破損には対応できません。
●初期不良返品の場合、送料は元払いとなります。発送方法：クリックポスト、レターパックライト
初期不良の確認が取れない場合は、不良品を交換します
#iPhone修理、パーツ、液晶パネル、画面交換、フロントパネル、純正再生品、LCD有機EL、Displayrepair
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【商品説明】
●対応機種：iPhone12ProMax
品質レベル【S】
（操作確認済み・液晶・全域タッチ良好）
●iPhoneフロントパネル、液晶パネル、高品質OLED、画面割れ修理交換
●付属品：防水テープ付き、修理工具セット付き
防水テープと修理工具セットは別売り+500円でおつけできます。
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A：鮮やかさ：普通 明るさ：普通 タッチ感度：普通
A＋：鮮やかさ：高い明るさ：高い タッチ感度：滑らか
S：鮮やかさ：純正品に近い 明るさ：純正品に近い タッチ感度：純正品に近い
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使用上はどの機種でも問題ありません
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初期不良交換について
●初期不良に限り、交換にて対応させていただきます。商品が届き次第動作確認をお願いいたします。配達完了日を含め7日間以内にご連絡ください。
●プロの修理業者でない場合は、YouTubeの修理方法を検索してください
組込み時の作業中に起こった過失・故意での破損には対応できません。
●初期不良返品の場合、送料は元払いとなります。発送方法：クリックポスト、レターパックライト
初期不良の確認が取れない場合は、不良品を交換します
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商品の説明
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