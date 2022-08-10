【CIO】Nova Port QUAD 100W ブラック

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NovaPortQUAD100Wブラック

ACプラグタイプGaN100W急速充電器PD/PPS対応4ポートUSB-C×3USB-A×1

CIO-G100W3C1A



製品仕様

最大100W高出力

高性能・低発熱GaN（窒化ガリウム）半導体を搭載。単ポート100W出力に対応。高い電力を必要するLaptopやノートPC、ポータブル電源などに対応しており、あらゆるデバイスへ最適・最速速度での充電を実現



合計4ポートのマルチポートを搭載

2つのUSB-Cポート使用時最大65W+30Wの合計95Wに対応。複数充電でも各デバイスに安定したハイパワーな電力供給が可能



クレジットカードサイズのコンパクトサイズ

クレジットカードとほぼ同じサイズを実現。側面角に窪みを入れ、スタイリッシュなデザインに仕上げ、ワンポイントに通電時に光るブルーLEDを搭載



製品仕様

型番：CIO-G100W3C1A

JAN：4589406027225（ブラック）

サイズ：約60x75x29mm

重量：約210g

ポート構成：4ポート

USB-C（Type-C）x3/USB-A

メーカ価格：￥8,778（税込）