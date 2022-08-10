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【CIO】Nova Port QUAD 100W ブラック

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【CIO】Nova Port QUAD 100W ブラック
【CIO】Nova Port QUAD 100W ブラック
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NovaPortQUAD100Wブラック
ACプラグタイプGaN100W急速充電器PD/PPS対応4ポートUSB-C×3USB-A×1
CIO-G100W3C1A

製品仕様
最大100W高出力
高性能・低発熱GaN（窒化ガリウム）半導体を搭載。単ポート100W出力に対応。高い電力を必要するLaptopやノートPC、ポータブル電源などに対応しており、あらゆるデバイスへ最適・最速速度での充電を実現

合計4ポートのマルチポートを搭載
2つのUSB-Cポート使用時最大65W+30Wの合計95Wに対応。複数充電でも各デバイスに安定したハイパワーな電力供給が可能

クレジットカードサイズのコンパクトサイズ
クレジットカードとほぼ同じサイズを実現。側面角に窪みを入れ、スタイリッシュなデザインに仕上げ、ワンポイントに通電時に光るブルーLEDを搭載

製品仕様
型番：CIO-G100W3C1A
JAN：4589406027225（ブラック）
サイズ：約60x75x29mm
重量：約210g
ポート構成：4ポート
USB-C（Type-C）x3/USB-A
メーカ価格：￥8,778（税込）

商品の説明

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