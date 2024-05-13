Nebula Capsule II D2421N11 ブラック

商品の詳細

NebulaCapsuleIID2421N11ブラック



#Anker



AnkerAnkerNebulaCapsuleIIAndroid搭載モバイルプロジェクターブラック



#Anker



モバイルプロジェクター

定価69800円





⚠️数回使用しましたが初期化済みです。

目立った傷はございませんが中古品にご理解いただけるかたのみ、ご購入ください。⚠️





世界初 Android TV搭載 モバイルプロジェクター

アンカーネビュラ カプセル２

世界初 Android TV搭載

モバイルプロジェクター

商品名 Nebula Capsule II（ネブラ カプセル２）

発売元 Anker（アンカー）

用途 コンパクトサイズのプロジェクター

解像度 1280 x 720 画素

輝度 200 ANSI ルーメン

スピーカードライバー 8W

アスペクト比 16:9

重量 739 g

サイズ 高さ：約150mm 直径：約80mm

連続使用時間 約2.5時間の動画連続再生



特徴

Android TV 9.0搭載

Googleアシスタント対応

3600以上のアプリに対応

Chromecast対応

多様なストリーミングおよびメディアアプリケーションが滑らかに動作します。NetflixやYouTubeなどのコンテンツを映し出し、無限のエンターテイメントを提供します。



HDMI端子数(新):1

WiFi:WiFi内蔵

color:BLACK

アスペクト比:16:9

コントラスト比クラス別1:600−799

スピーカ有

ハイビジョン対応:ハイビジョン

プロジェクタ・タイプ(新):DLPフロントタイプ

画面サイズ・クラス別4:100インチ以上

解像度種類(新):1280X720

電源方式(新):コードレス(バッテリー)



付属品

・外箱

・プロジェクター本体

・リモコン

・電源アダプター

・充電ケーブル



AnkerAnkerNebulaCapsuleII