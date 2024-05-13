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Nebula Capsule II D2421N11 ブラック
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Nebula Capsule II D2421N11 ブラック

アンカー

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24010税込

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Nebula Capsule II D2421N11 ブラック
Nebula Capsule II D2421N11 ブラック
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

NebulaCapsuleIID2421N11ブラック

#Anker

AnkerAnkerNebulaCapsuleIIAndroid搭載モバイルプロジェクターブラック

#Anker

モバイルプロジェクター
定価69800円


⚠️数回使用しましたが初期化済みです。
　目立った傷はございませんが中古品にご理解いただけるかたのみ、ご購入ください。⚠️


世界初 Android TV搭載 モバイルプロジェクター
アンカーネビュラ カプセル２
世界初 Android TV搭載 
モバイルプロジェクター
商品名　　　　Nebula Capsule II（ネブラ カプセル２）
発売元　　　　Anker（アンカー）
用途　　　　　コンパクトサイズのプロジェクター
解像度　　　　1280 x 720 画素
輝度　　　　　200 ANSI ルーメン
スピーカードライバー　8W
アスペクト比　　　　　16:9
重量　　　　　　　　　739 g
サイズ　　高さ：約150mm　直径：約80mm
連続使用時間　約2.5時間の動画連続再生

特徴
Android TV 9.0搭載
Googleアシスタント対応
3600以上のアプリに対応
Chromecast対応
多様なストリーミングおよびメディアアプリケーションが滑らかに動作します。NetflixやYouTubeなどのコンテンツを映し出し、無限のエンターテイメントを提供します。

HDMI端子数(新):1
WiFi:WiFi内蔵
color:BLACK
アスペクト比:16:9
コントラスト比クラス別1:600−799
スピーカ有
ハイビジョン対応:ハイビジョン
プロジェクタ・タイプ(新):DLPフロントタイプ
画面サイズ・クラス別4:100インチ以上
解像度種類(新):1280X720
電源方式(新):コードレス(バッテリー)

付属品
・外箱
・プロジェクター本体
・リモコン
・電源アダプター
・充電ケーブル

AnkerAnkerNebulaCapsuleII

商品の説明

Nebula Capsule II D2421N11 ブラック-
Nebula Capsule II D2421N11 ブラック-
Nebula Capsule II D2421N11 ブラック - 通販 - pinehotel.info
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動作確認済】Nebula Capsule II D2421N11 ブラック smcint.com
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☆ Anker アンカー Nebula Capsule II ブラック モバイル ...
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dellyさん専用Nebula Capsule II D2421N11 ブラック | labiela.com
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Nebula Capsule II D2421N11 ブラック smcint.com
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ANKER(アンカー) / プロジェクター Nebula Capsule II D2421N11 ...
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Nebula Capsule II D2421N11 ブラック smcint.com
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Nebula Capsule II D2421N11 ブラック-
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正規品 Nebula 開店記念セール！】 Capsule II II D2421N11 ブラック ...
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Nebula (ネビュラ) Capsule II | モバイルプロジェクターの製品情報 ...
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