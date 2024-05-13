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Nebula Capsule II D2421N11 ブラック
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￥24010税込
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商品の詳細
NebulaCapsuleIID2421N11ブラック
#Anker
AnkerAnkerNebulaCapsuleIIAndroid搭載モバイルプロジェクターブラック
#Anker
モバイルプロジェクター
定価69800円
⚠️数回使用しましたが初期化済みです。
目立った傷はございませんが中古品にご理解いただけるかたのみ、ご購入ください。⚠️
世界初 Android TV搭載 モバイルプロジェクター
アンカーネビュラ カプセル２
世界初 Android TV搭載
モバイルプロジェクター
商品名 Nebula Capsule II（ネブラ カプセル２）
発売元 Anker（アンカー）
用途 コンパクトサイズのプロジェクター
解像度 1280 x 720 画素
輝度 200 ANSI ルーメン
スピーカードライバー 8W
アスペクト比 16:9
重量 739 g
サイズ 高さ：約150mm 直径：約80mm
連続使用時間 約2.5時間の動画連続再生
特徴
Android TV 9.0搭載
Googleアシスタント対応
3600以上のアプリに対応
Chromecast対応
多様なストリーミングおよびメディアアプリケーションが滑らかに動作します。NetflixやYouTubeなどのコンテンツを映し出し、無限のエンターテイメントを提供します。
HDMI端子数(新):1
WiFi:WiFi内蔵
color:BLACK
アスペクト比:16:9
コントラスト比クラス別1:600−799
スピーカ有
ハイビジョン対応:ハイビジョン
プロジェクタ・タイプ(新):DLPフロントタイプ
画面サイズ・クラス別4:100インチ以上
解像度種類(新):1280X720
電源方式(新):コードレス(バッテリー)
付属品
・外箱
・プロジェクター本体
・リモコン
・電源アダプター
・充電ケーブル
AnkerAnkerNebulaCapsuleII
#Anker
AnkerAnkerNebulaCapsuleIIAndroid搭載モバイルプロジェクターブラック
#Anker
モバイルプロジェクター
定価69800円
⚠️数回使用しましたが初期化済みです。
目立った傷はございませんが中古品にご理解いただけるかたのみ、ご購入ください。⚠️
世界初 Android TV搭載 モバイルプロジェクター
アンカーネビュラ カプセル２
世界初 Android TV搭載
モバイルプロジェクター
商品名 Nebula Capsule II（ネブラ カプセル２）
発売元 Anker（アンカー）
用途 コンパクトサイズのプロジェクター
解像度 1280 x 720 画素
輝度 200 ANSI ルーメン
スピーカードライバー 8W
アスペクト比 16:9
重量 739 g
サイズ 高さ：約150mm 直径：約80mm
連続使用時間 約2.5時間の動画連続再生
特徴
Android TV 9.0搭載
Googleアシスタント対応
3600以上のアプリに対応
Chromecast対応
多様なストリーミングおよびメディアアプリケーションが滑らかに動作します。NetflixやYouTubeなどのコンテンツを映し出し、無限のエンターテイメントを提供します。
HDMI端子数(新):1
WiFi:WiFi内蔵
color:BLACK
アスペクト比:16:9
コントラスト比クラス別1:600−799
スピーカ有
ハイビジョン対応:ハイビジョン
プロジェクタ・タイプ(新):DLPフロントタイプ
画面サイズ・クラス別4:100インチ以上
解像度種類(新):1280X720
電源方式(新):コードレス(バッテリー)
付属品
・外箱
・プロジェクター本体
・リモコン
・電源アダプター
・充電ケーブル
AnkerAnkerNebulaCapsuleII
商品の説明
Nebula Capsule II D2421N11 ブラック-
Nebula Capsule II D2421N11 ブラック - 通販 - pinehotel.info
動作確認済】Nebula Capsule II D2421N11 ブラック smcint.com
☆ Anker アンカー Nebula Capsule II ブラック モバイル ...
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Nebula (ネビュラ) Capsule II | モバイルプロジェクターの製品情報 ...
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