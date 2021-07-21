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【新品】Xiaomi Pad 5 Wi-fi版 6GB+256GB
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￥22900税込
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商品の詳細
【新品未使用】
欲しい色を間違えてしまった為、
出品致します。
シャオミXiaomiPad5日本語版Wi-fi版6GB+256GBタブレット大型11インチスクリーンWQHD+120HzディスプレイQualcommSnapdragon860没入型クワッドステレオスピーカー8720mAh(typ)大容量バッテリー
色:パールホワイト
画面サイズ···11〜11.9インチ
ストレージ容量···256GB
通信規格···Wi-Fiモデル
新品未開封シュリンク付き
#タブレット
#iPad
#シャオミ
#Apple
#iPhone
#MacBook
#Android
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シャオミXiaomiPad5日本語版Wi-fi版6GB+256GBタブレット大型11インチスクリーンWQHD+120HzディスプレイQualcommSnapdragon860没入型クワッドステレオスピーカー8720mAh(typ)大容量バッテリー
色:パールホワイト
画面サイズ···11〜11.9インチ
ストレージ容量···256GB
通信規格···Wi-Fiモデル
新品未開封シュリンク付き
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#Android
商品の説明
Xiaomi Pad 5 Wi-fi版 6GB + 256GB タブレット 大型 11 インチスクリーン WQHD+120Hzディスプレイ Qualcomm Snapdragon 860 没入型クワッドステレオスピーカー 8720mAh(typ)大容量バッテリー（ コズミックグレー Cosmic ...
【日本正規代理店品】Xiaomi Pad 5 日本語版 Wi-fi版 6GB + 256GB タブレット 大型 11 インチスクリーン WQHD+120Hzディスプレイ Qualcomm Snapdragon 860 没入型クワッドステレオスピーカー 8720mAh(typ)大容量バッテリー ...
Amazon.co.jp: Xiaomi Pad 5 Wi-fi版 6GB + 256GB タブレット 大型 11 ...
新品】Xiaomi Pad 5(11インチ/6GB/256GB)コズミックグレー | labiela.com
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