PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語…

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商品の詳細

2022年に新品未使用で購入したPFUHHKBProfessionalHYBRIDType-S日本語配列／墨PD-KB820BSです。

純正カラーキットップセット、バード電子のウッドパームレスト、バード電子のキャリーケース付きです。すべて箱、袋、説明書が付属しています。

購入後、週2,3日在宅勤務に使用しました。目立った傷や汚れはありませんが、中古品ですのでご理解の上ご検討ください。出品前にキーを外してクリーニング済みです。

#PFU
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商品の説明

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HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨｜PFUダイレクト

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HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／雪｜PFUダイレクト

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