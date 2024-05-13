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PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語…
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商品の詳細
純正カラーキットップセット、バード電子のウッドパームレスト、バード電子のキャリーケース付きです。すべて箱、袋、説明書が付属しています。
購入後、週2,3日在宅勤務に使用しました。目立った傷や汚れはありませんが、中古品ですのでご理解の上ご検討ください。出品前にキーを外してクリーニング済みです。
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商品の説明
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨｜PFUダイレクト
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／雪｜PFUダイレクト
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