2日間限定！日立！エアコンRAS-VJ40Z2『室外機』

商品の詳細

見て頂きありがとうございます



エアコン取り替えにつき出品いたします。



使用期間約3年「冬場のみ使用」



お写真10枚目「新品同様までに拭き上げ磨き上げ済み」



お写真9枚目リモコン「無料でつけます」



お写真8枚目自動掃除します。



いろんな角度からお写真撮りました。



お写真見て確認お願いします。



おもに26畳用



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