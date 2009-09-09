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2日間限定！日立！エアコンRAS-VJ40Z2『室外機』
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￥5460税込
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商品の詳細
見て頂きありがとうございます
エアコン取り替えにつき出品いたします。
使用期間約3年「冬場のみ使用」
お写真10枚目「新品同様までに拭き上げ磨き上げ済み」
お写真9枚目リモコン「無料でつけます」
お写真8枚目自動掃除します。
いろんな角度からお写真撮りました。
お写真見て確認お願いします。
おもに26畳用
コメントお待ちしております。
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商品の説明
2日間限定！日立！エアコンRAS-VJ40Z2『室外機』
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