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2日間限定！日立！エアコンRAS-VJ40Z2『室外機』

日立

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2日間限定！日立！エアコンRAS-VJ40Z2『室外機』
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商品の詳細

見て頂きありがとうございます

エアコン取り替えにつき出品いたします。

使用期間約3年「冬場のみ使用」

お写真10枚目「新品同様までに拭き上げ磨き上げ済み」

お写真9枚目リモコン「無料でつけます」

お写真8枚目自動掃除します。

いろんな角度からお写真撮りました。

お写真見て確認お願いします。

おもに26畳用

コメントお待ちしております。

商品の説明

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2日間限定！日立！エアコンRAS-VJ40Z2『室外機』

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