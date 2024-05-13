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FUJITSU ScanSnap iX500A
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￥5535税込
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商品の詳細
【商品】
FUJITSUScanSnapiX500A（中古）
型名 FI-IX500Ａ
16V-2.5A
3kg
動作確認済みです。目立つキズがないですが白い汚れみたいがございますので写真をご確認ください。
【付属品】写真通りです。
ACアダプター
USB3.0ケーブル
箱なしです。
どうぞ宜しくお願いします。
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16V-2.5A
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商品の説明
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