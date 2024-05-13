迅速発送可 美品 apple iPad 第ニ世代 32GB 9.7インチ大画面

商品の詳細

細かな傷はありますが、全体的に綺麗です。



9.7インチ大画面



大画面で漫画や電子書籍を読んだり、小さなお子様の知育用として活用してみてはいかがでしょうか。



動作にも問題ありません

WIFI有れば直ぐ使用可能です^_^



本体に

おまけで充電器セットとスタンド保護ケースをお付け致します^_^

※デザインやカラーはランダムとなります





即購入大歓迎です。





仕事の都合によりますが、2日以内には配送手続きをさせていただきます。即日も発送可能です、コメント下さい



配送の際の梱包は緩衝材を巻いて衝撃にも耐えられるように万全を尽くします。





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