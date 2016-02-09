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TOSHIBA REGZA V30 40V30
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￥14400税込
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商品の詳細
TOSHIBAREGZAV3040V30
2017年製
ノジマで購入しました。
住居はタバコ・ペット一切なしです。
最近PCで見る事が増えたため販売となります。
まめに拭いていたので状態は良いですが5年使用した中古品のためご理解のある方にご購入をお願いします。
\u003c付属品\u003e
1.取扱説明書
2.リモコン
3.電源コード
*リモコンには使用中の電池を入れたままにしておきます。
4.転倒防止バンド、ネジ(未使用のため袋に入ったまま開封していません)。
BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ
DLNA対応有
HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR
LEDバックライト有
LED種類:エッジライトLED
NETFLIX
WEBCONTENTACC
color:BLACK
アクトビラ対応種類:アクトビラビデオ・フル対応
アスペクト比:16:9
アプリ対応:アプリプリインストール
イーサネット端子有
ディスプレイタイプ:LCD(液晶)
ハイビジョン対応:FULLHD
地上波デジタルチューナ有無数:地上D3チューナ有
外付けHDD対応有
多段階評価2014カラーTV:5
画素数クラス別(横):1920−3839
画素数クラス別(縦):1080−2159
画面サイズ・クラス別3:36−41インチ未満
画面サイズ・クラス別4:40インチ
省エネ基準目標年度:2012年度
電源タイプ:ACタイプ
高速液晶表示:60ヘルツ
#東芝
#TOSHIBA
カラー···ブラック
2017年製
ノジマで購入しました。
住居はタバコ・ペット一切なしです。
最近PCで見る事が増えたため販売となります。
まめに拭いていたので状態は良いですが5年使用した中古品のためご理解のある方にご購入をお願いします。
\u003c付属品\u003e
1.取扱説明書
2.リモコン
3.電源コード
*リモコンには使用中の電池を入れたままにしておきます。
4.転倒防止バンド、ネジ(未使用のため袋に入ったまま開封していません)。
BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ
DLNA対応有
HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR
LEDバックライト有
LED種類:エッジライトLED
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color:BLACK
アクトビラ対応種類:アクトビラビデオ・フル対応
アスペクト比:16:9
アプリ対応:アプリプリインストール
イーサネット端子有
ディスプレイタイプ:LCD(液晶)
ハイビジョン対応:FULLHD
地上波デジタルチューナ有無数:地上D3チューナ有
外付けHDD対応有
多段階評価2014カラーTV:5
画素数クラス別(横):1920−3839
画素数クラス別(縦):1080−2159
画面サイズ・クラス別3:36−41インチ未満
画面サイズ・クラス別4:40インチ
省エネ基準目標年度:2012年度
電源タイプ:ACタイプ
高速液晶表示:60ヘルツ
#東芝
#TOSHIBA
カラー···ブラック
商品の説明
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V30/TOP｜テレビ｜REGZA：東芝
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