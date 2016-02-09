TOSHIBA REGZA V30 40V30

商品の詳細

TOSHIBAREGZAV3040V30

2017年製

ノジマで購入しました。

住居はタバコ・ペット一切なしです。

最近PCで見る事が増えたため販売となります。

まめに拭いていたので状態は良いですが5年使用した中古品のためご理解のある方にご購入をお願いします。



\u003c付属品\u003e

1.取扱説明書

2.リモコン

3.電源コード

*リモコンには使用中の電池を入れたままにしておきます。

4.転倒防止バンド、ネジ(未使用のため袋に入ったまま開封していません)。









BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ

DLNA対応有

HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR

LEDバックライト有

LED種類:エッジライトLED

NETFLIX

WEBCONTENTACC

color:BLACK

アクトビラ対応種類:アクトビラビデオ・フル対応

アスペクト比:16:9

アプリ対応:アプリプリインストール

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ:LCD(液晶)

ハイビジョン対応:FULLHD

地上波デジタルチューナ有無数:地上D3チューナ有

外付けHDD対応有

多段階評価2014カラーTV:5

画素数クラス別(横):1920−3839

画素数クラス別(縦):1080−2159

画面サイズ・クラス別3:36−41インチ未満

画面サイズ・クラス別4:40インチ

省エネ基準目標年度:2012年度

電源タイプ:ACタイプ

高速液晶表示:60ヘルツ



#東芝

#TOSHIBA



カラー···ブラック