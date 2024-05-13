GARMIN VIVOACTIVE3 BLACK STAINLESS

商品の詳細

GARMINVIVOACTIVE3BLACKSTAINLESS



BLUETOOTH対応有

CASEMATERIAL:STEEL

CATEGORY:SMARTNOSIM

DESIGN:WATCH/BRACELET

DISPLAYSHAPE:FULLROUND

FITSFORBRAND(CW):FORMOREBRANDS

GPSHARDWARE:BUILT−INGPSHW

OPERATINGSYST_CoreW:CLOSEDPROPRIET

SLEEPINGTRACKER:YES

color:BLACK

タッチコントロール有

ディスプレイ種類(CoreWear):LCD

モバイルデバイスコネクション:WIRELESS

加速度センサー有

心拍数モニター有

防塵・防水機能:NO



#GARMIN

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