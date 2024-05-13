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GARMIN VIVOACTIVE3 BLACK STAINLESS

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GARMIN VIVOACTIVE3 BLACK STAINLESS
GARMIN VIVOACTIVE3 BLACK STAINLESS
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商品の詳細

GARMINVIVOACTIVE3BLACKSTAINLESS

BLUETOOTH対応有
CASEMATERIAL:STEEL
CATEGORY:SMARTNOSIM
DESIGN:WATCH/BRACELET
DISPLAYSHAPE:FULLROUND
FITSFORBRAND(CW):FORMOREBRANDS
GPSHARDWARE:BUILT−INGPSHW
OPERATINGSYST_CoreW:CLOSEDPROPRIET
SLEEPINGTRACKER:YES
color:BLACK
タッチコントロール有
ディスプレイ種類(CoreWear):LCD
モバイルデバイスコネクション:WIRELESS
加速度センサー有
心拍数モニター有
防塵・防水機能:NO

#GARMIN
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商品の説明

GARMIN VIVOACTIVE3 BLACK STAINLESS
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GARMIN VIVOACTIVE3 BLACK STAINLESS
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