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Razer Orbweaver Chroma \u0026 Logicool G600r
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￥5650税込
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商品の詳細
RazerOrbweaverChromaとLogicoolG600rのセットです。
FF14で3〜4ヶ月ほど使っていましたが、すぐにパッド勢に転向したため出品いたします。
どちらも大きなキズや汚れなどはなく、動作確認もOKですが、中古品であることをお含みおきくださいませ。
申し訳ございませんが、バラ売りは考えておらず、ぜひセットでご検討頂ければと思います。
#Razer
#Orbweaber
#Logicool
#G600r
#FF14
#左手デバイス
#多ボタンマウス
#PCゲーム
#コントローラー
#Tartarus
FF14で3〜4ヶ月ほど使っていましたが、すぐにパッド勢に転向したため出品いたします。
どちらも大きなキズや汚れなどはなく、動作確認もOKですが、中古品であることをお含みおきくださいませ。
申し訳ございませんが、バラ売りは考えておらず、ぜひセットでご検討頂ければと思います。
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商品の説明
RAZER ORBWEAVE - メルカリ
Razer Orbweaver Chroma & Logicool G600r | eBay
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Razer Orbweaver Chroma RZ07-01440100-R3M1 | パソコン工房【公式通販】
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