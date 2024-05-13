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Razer Orbweaver Chroma \u0026 Logicool G600r

レイザー

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商品の詳細

RazerOrbweaverChromaとLogicoolG600rのセットです。
FF14で3〜4ヶ月ほど使っていましたが、すぐにパッド勢に転向したため出品いたします。

どちらも大きなキズや汚れなどはなく、動作確認もOKですが、中古品であることをお含みおきくださいませ。

申し訳ございませんが、バラ売りは考えておらず、ぜひセットでご検討頂ければと思います。

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商品の説明

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RAZER ORBWEAVE - メルカリ
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