【送料無料/新品】 2022秋発売のiPad第十世代10. 帳型 全面保護 レッ

商品の詳細

iPad10キーボードケース2022秋発売のiPad第十世代10.9インチキーボードカバー脱着式タッチパッド搭載七色バックライト付きペンシル収納スタンド機能手帳型全面保護レッド





【購入前のご注意】

①本体は付属しておりません。写真は装着時のイメージです。

②バリエーションのある商品は事前にお問合せをお願い致します。

③値引きにはお応え出来ませんのでご容赦下さいませ。

④複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れた場合はキャンセルさせていただく事が御座います。





【対応機種】iPad10、2022秋発売の10.9インチiPad第十世代、モデル番号（A2757/A2777/A2696）に対応されます。

【タッチパッド搭載】Bluetoothキーボードにタッチパッド搭載、マウスの代わりに利用可能でiPadがノートパソコンのように使える、在宅勤務やオンライン授業などに便利です。キーボードはAndroid、iOS、Windowsの三種類のOS対応、いろんなスマホ、タブレット、PCも利用可能です。

【七色バックライト】Bluetoothキーボードに七色変換できるバックライト搭載して、夜や暗いところで使うのは便利で奇麗、タイピングミスが軽減される。バックライトは切り替えスイッチで手軽にON/呼吸モード/OFF変更が可能です。

【ペンホルダー付き】ペンシル仮立てと収納用ホルダー付き、アップルペンシルも一緒に収納できます、持ち運びも便利です。

【安心】本製品はBluetooth接続が簡単、入力が省力化、安定性に優れる。万一、商品に何の質問があったら、【履歴】ー【出品者に連絡する】また右上の【質問する】より気軽くご連絡ください。専門的なカスタマーサービスと六ヶ月のメーカーにより、ご安心ください。





【Bluetooth接続方法】





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