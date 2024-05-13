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【送料無料/新品】 2022秋発売のiPad第十世代10. 帳型 全面保護 レッ
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商品の詳細
【購入前のご注意】
①本体は付属しておりません。写真は装着時のイメージです。
②バリエーションのある商品は事前にお問合せをお願い致します。
③値引きにはお応え出来ませんのでご容赦下さいませ。
④複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れた場合はキャンセルさせていただく事が御座います。
【対応機種】iPad10、2022秋発売の10.9インチiPad第十世代、モデル番号（A2757/A2777/A2696）に対応されます。
【タッチパッド搭載】Bluetoothキーボードにタッチパッド搭載、マウスの代わりに利用可能でiPadがノートパソコンのように使える、在宅勤務やオンライン授業などに便利です。キーボードはAndroid、iOS、Windowsの三種類のOS対応、いろんなスマホ、タブレット、PCも利用可能です。
【七色バックライト】Bluetoothキーボードに七色変換できるバックライト搭載して、夜や暗いところで使うのは便利で奇麗、タイピングミスが軽減される。バックライトは切り替えスイッチで手軽にON/呼吸モード/OFF変更が可能です。
【ペンホルダー付き】ペンシル仮立てと収納用ホルダー付き、アップルペンシルも一緒に収納できます、持ち運びも便利です。
【安心】本製品はBluetooth接続が簡単、入力が省力化、安定性に優れる。万一、商品に何の質問があったら、【履歴】ー【出品者に連絡する】また右上の【質問する】より気軽くご連絡ください。専門的なカスタマーサービスと六ヶ月のメーカーにより、ご安心ください。
【Bluetooth接続方法】
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商品の説明
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