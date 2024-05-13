  • iPad Pro Magic Keyboard USキーボード 12.9インチ
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iPad Pro Magic Keyboard USキーボード 12.9インチ

アップル

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iPad Pro Magic Keyboard USキーボード 12.9インチ
iPad Pro Magic Keyboard USキーボード 12.9インチ
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商品の詳細

12.9インチiPadPro用AppleMagicKeyboard
US配列キーボード-ブラック

対応機種
iPadPro（12.9インチ）（第6世代）
iPadPro（12.9インチ）（第5世代）
iPadPro（12.9インチ）（第4世代）
iPadPro（12.9インチ）（第3世代）

購入後1年半ぐらい家で使っていました。接続や動作に問題なく、右ふちに傷1箇所がありますが、全体的にはとっても綺麗な状態です。

商品の説明

12.9インチiPad Pro（第6世代）用Magic Keyboard - 英語（US ...
12.9インチiPad Pro（第6世代）用Magic Keyboard - 英語（US ...
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