iPad Pro Magic Keyboard USキーボード 12.9インチ

商品の詳細

12.9インチiPadPro用AppleMagicKeyboard

US配列キーボード-ブラック



対応機種

iPadPro（12.9インチ）（第6世代）

iPadPro（12.9インチ）（第5世代）

iPadPro（12.9インチ）（第4世代）

iPadPro（12.9インチ）（第3世代）



購入後1年半ぐらい家で使っていました。接続や動作に問題なく、右ふちに傷1箇所がありますが、全体的にはとっても綺麗な状態です。