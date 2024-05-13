MatrixKeyboard CLIXコラボ

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商品の詳細

種類···キーボード

ケーブル···有線
海外の有名フォートナイト配信者、CLIXとのコラボモデルです。付属品完備の状態で使用時間は5時間以下のため傷や汚れなど一切ないです。軸は銀で音もうるさくなく、ゲームをプレイするのに非常に快適です。
ご質問等あればお気軽にどうぞ
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商品の説明

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