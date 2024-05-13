ALFA 　AWUS1900　無線LAN USBアダプター

商品の詳細

ALFA◆AWUS1900a/b/g/n/ac無線LANUSBアダプターWindowdsMacKaliLinux対応]



新品未開封

品番AWUS1900

チップセットRealtekRTL8814AU 無線LAN規格 IEEE802.11ac/a/b/g/n

無線LAN周波数 2.4GHzor5GHz

アンテナコネクタ RP-SMAメス×4

インターフェイスUSB3.0

アンテナタイプ2.4G/5GHzデュアルバンド5dBiダイポールアンテナ

ワイヤレスパフォーマンス

802.11a:最大54Mbps802.11b:最大11Mbps802.11g:最大54Mbps802.11n:最大300Mbps802.11ac:最大867Mbps



対応OS WindowsXP/Vista/7/8/8.1/10/11macOS10.7から10.15

※windows10 windows11は自動認識致します

LinuxKaliLinux対応

※詳細はyoutube等でご確認ください

KaliLinuxAWUS1900



最新ドライバーは下記アドレスからダウンロードお願い致します

https://files.alfa.com.tw/



ALFANetrworkInc.社は、台湾、台北市拠点とする産業用IoTソリューションの専門メーカーで、Wi-Fi6, Wi-Fi,LoRaのモジュール及びGateWay開発、設計及び製造をしています



種類...無線LANアダプター

インターフェース...無線LAN(Wi-Fi)