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ALFA AWUS1900 無線LAN USBアダプター
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￥3493税込
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商品の詳細
ALFA◆AWUS1900a/b/g/n/ac無線LANUSBアダプターWindowdsMacKaliLinux対応]
新品未開封
品番AWUS1900
チップセットRealtekRTL8814AU 無線LAN規格 IEEE802.11ac/a/b/g/n
無線LAN周波数 2.4GHzor5GHz
アンテナコネクタ RP-SMAメス×4
インターフェイスUSB3.0
アンテナタイプ2.4G/5GHzデュアルバンド5dBiダイポールアンテナ
ワイヤレスパフォーマンス
802.11a:最大54Mbps802.11b:最大11Mbps802.11g:最大54Mbps802.11n:最大300Mbps802.11ac:最大867Mbps
対応OS WindowsXP/Vista/7/8/8.1/10/11macOS10.7から10.15
※windows10 windows11は自動認識致します
LinuxKaliLinux対応
※詳細はyoutube等でご確認ください
KaliLinuxAWUS1900
最新ドライバーは下記アドレスからダウンロードお願い致します
https://files.alfa.com.tw/
ALFANetrworkInc.社は、台湾、台北市拠点とする産業用IoTソリューションの専門メーカーで、Wi-Fi6, Wi-Fi,LoRaのモジュール及びGateWay開発、設計及び製造をしています
種類...無線LANアダプター
インターフェース...無線LAN(Wi-Fi)
新品未開封
品番AWUS1900
チップセットRealtekRTL8814AU 無線LAN規格 IEEE802.11ac/a/b/g/n
無線LAN周波数 2.4GHzor5GHz
アンテナコネクタ RP-SMAメス×4
インターフェイスUSB3.0
アンテナタイプ2.4G/5GHzデュアルバンド5dBiダイポールアンテナ
ワイヤレスパフォーマンス
802.11a:最大54Mbps802.11b:最大11Mbps802.11g:最大54Mbps802.11n:最大300Mbps802.11ac:最大867Mbps
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LinuxKaliLinux対応
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KaliLinuxAWUS1900
最新ドライバーは下記アドレスからダウンロードお願い致します
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種類...無線LANアダプター
インターフェース...無線LAN(Wi-Fi)
商品の説明
Amazon | ALFA NETWORK ALFA AWUS1900 ネットワークUSBアダプター ...
ALFA AWUS1900 無線LAN USBアダプターa/b/g/n/ac Windowds Mac Kali Linux 対応【匿名配送】ALFA NETWORK
新品送料無料 ALFA◇ AWUS1900 無線LAN USBアダプター 中古 UIt0T ...
ALFA AWUS1900 無線LAN USBアダプター 新品未開封
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ALFA AWUS1900 無線LAN USBアダプターa/b/g/n/ac Windowds Mac Kali Linux 対応【匿名配送】ALFA NETWORK
ALFA NETWORK AWUS1900 802.11ac Ultra-Speed-USB-Adapter: Amazon.de ...
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ALFA AWUS1900 WLAN USB Adapter - 802.11ac / 1900MBit
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