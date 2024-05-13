  • ALFA 　AWUS1900　無線LAN USBアダプター
  • ALFA 　AWUS1900　無線LAN USBアダプター
  • ALFA 　AWUS1900　無線LAN USBアダプター
  • ALFA 　AWUS1900　無線LAN USBアダプター
  • ALFA 　AWUS1900　無線LAN USBアダプター
  • ALFA 　AWUS1900　無線LAN USBアダプター
  • ALFA 　AWUS1900　無線LAN USBアダプター
ALFA 　AWUS1900　無線LAN USBアダプター
  • 当日発送
  • 送料無料

ALFA 　AWUS1900　無線LAN USBアダプター

Rstoop

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.8243件）07
販売価格 ：

3493税込

獲得ポイント ：
243ポイント

商品がカートに追加されました
ALFA 　AWUS1900　無線LAN USBアダプター
ALFA 　AWUS1900　無線LAN USBアダプター
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

ALFA◆AWUS1900a/b/g/n/ac無線LANUSBアダプターWindowdsMacKaliLinux対応]

新品未開封
品番AWUS1900
チップセットRealtekRTL8814AU　　無線LAN規格　IEEE802.11ac/a/b/g/n
無線LAN周波数　2.4GHzor5GHz　　
アンテナコネクタ　RP-SMAメス×4
インターフェイスUSB3.0　
アンテナタイプ2.4G/5GHzデュアルバンド5dBiダイポールアンテナ
ワイヤレスパフォーマンス　
802.11a:最大54Mbps802.11b:最大11Mbps802.11g:最大54Mbps802.11n:最大300Mbps802.11ac:最大867Mbps

対応OS　WindowsXP/Vista/7/8/8.1/10/11macOS10.7から10.15
※windows10　windows11は自動認識致します
LinuxKaliLinux対応　
※詳細はyoutube等でご確認ください
KaliLinuxAWUS1900

最新ドライバーは下記アドレスからダウンロードお願い致します
https://files.alfa.com.tw/

ALFANetrworkInc.社は、台湾、台北市拠点とする産業用IoTソリューションの専門メーカーで、Wi-Fi6,　Wi-Fi,LoRaのモジュール及びGateWay開発、設計及び製造をしています

種類...無線LANアダプター
インターフェース...無線LAN(Wi-Fi)

商品の説明

Amazon | ALFA NETWORK ALFA AWUS1900 ネットワークUSBアダプター ...
Amazon | ALFA NETWORK ALFA AWUS1900 ネットワークUSBアダプター ...
ALFA AWUS1900 無線LAN USBアダプターa/b/g/n/ac Windowds Mac Kali Linux 対応【匿名配送】ALFA NETWORK
ALFA AWUS1900 無線LAN USBアダプターa/b/g/n/ac Windowds Mac Kali Linux 対応【匿名配送】ALFA NETWORK
新品送料無料 ALFA◇ AWUS1900 無線LAN USBアダプター 中古 UIt0T ...
新品送料無料 ALFA◇ AWUS1900 無線LAN USBアダプター 中古 UIt0T ...
ALFA AWUS1900 無線LAN USBアダプター 新品未開封
ALFA AWUS1900 無線LAN USBアダプター 新品未開封
ALFA AWUS1900 無線LAN USBアダプター 新品未開封
ALFA AWUS1900 無線LAN USBアダプター 新品未開封
ALFA AWUS1900 無線LAN USBアダプターa/b/g/n/ac Windowds Mac Kali Linux 対応【匿名配送】ALFA NETWORK
ALFA AWUS1900 無線LAN USBアダプターa/b/g/n/ac Windowds Mac Kali Linux 対応【匿名配送】ALFA NETWORK
ALFA NETWORK AWUS1900 802.11ac Ultra-Speed-USB-Adapter: Amazon.de ...
ALFA NETWORK AWUS1900 802.11ac Ultra-Speed-USB-Adapter: Amazon.de ...
ALFA AWUS1900 無線LAN USBアダプターa/b/g/n/ac Windowds Mac Kali ...
ALFA AWUS1900 無線LAN USBアダプターa/b/g/n/ac Windowds Mac Kali ...
新品送料無料 ALFA◇ AWUS1900 無線LAN USBアダプター 中古 UIt0T ...
新品送料無料 ALFA◇ AWUS1900 無線LAN USBアダプター 中古 UIt0T ...
正規店定番 ALFA AWUS190 RTL8814AU 無線LAN USB 新品未開封 ioeal ...
正規店定番 ALFA AWUS190 RTL8814AU 無線LAN USB 新品未開封 ioeal ...
ALFA AWUS1900 WLAN USB Adapter - 802.11ac / 1900MBit
ALFA AWUS1900 WLAN USB Adapter - 802.11ac / 1900MBit
ALFA○ AWUS1900 無線LAN USBアダプター新品未開封 | upteck.cl
ALFA○ AWUS1900 無線LAN USBアダプター新品未開封 | upteck.cl
アルファAWUS1900使用RT8814Uチップセット、デュアルバンド2.4 5グラム ...
アルファAWUS1900使用RT8814Uチップセット、デュアルバンド2.4 5グラム ...
ALFA NETWORK AWUS1900 802.11ac Ultra-Speed-USB-Adapter: Amazon.de ...
ALFA NETWORK AWUS1900 802.11ac Ultra-Speed-USB-Adapter: Amazon.de ...
ALFA AWUS1900 無線LAN USBアダプターa/b/g/n/ac Windowds Mac Kali ...
ALFA AWUS1900 無線LAN USBアダプターa/b/g/n/ac Windowds Mac Kali ...

家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ