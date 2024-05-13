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FUJITSU GENERAL AS-C221L-W WHITE

富士通

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FUJITSU GENERAL AS-C221L-W WHITE
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商品の詳細

FUJITSUGENERALAS-C221L-WWHITE

2022年製

#富士通ゼネラル

畳数目安···おもに6畳用
電源···100V

◎多数のフリマアプリに出品してます
なくなり次第削除します。

◎室外機は写真ないですが室外機も付きます。
取り付け費は含まれていませんので、
ご購入頂いた方が手配の方よろしくお願いします。

◎取り外し前に動作確認済みです。
ほとんど使用していなく、引越しで不要になった為出品します。

◎らくらく家財宅急便での発送を予定しております。


◎クレームや返品には対応しかねますので
ご理解頂ける方のみお願いします。

#エアコン
#未使用に近い
#富士通
#６畳用

商品の説明

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