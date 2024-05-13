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FUJITSU GENERAL AS-C221L-W WHITE
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商品の詳細
2022年製
#富士通ゼネラル
畳数目安···おもに6畳用
電源···100V
◎多数のフリマアプリに出品してます
なくなり次第削除します。
◎室外機は写真ないですが室外機も付きます。
取り付け費は含まれていませんので、
ご購入頂いた方が手配の方よろしくお願いします。
◎取り外し前に動作確認済みです。
ほとんど使用していなく、引越しで不要になった為出品します。
◎らくらく家財宅急便での発送を予定しております。
◎クレームや返品には対応しかねますので
ご理解頂ける方のみお願いします。
#エアコン
#未使用に近い
#富士通
#６畳用
商品の説明
FUJITSU GENERAL AS-C221L-W WHITE | labiela.com
富士通ゼネラル ルームエアコン 主に 6畳 AS-C221L-W 2.2kW ホワイト FUJITSU ノクリア Cシリーズ 単相100V 標準取り付け工事費込み nocria ASC221LW-ユアサプライムス.com
製品 & サービス | エアコン | 2021年モデル | 「ノクリア」 Cシリーズ ...
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