Elgato Stream Deck XL

商品の詳細

2023年4月に別サイトにて購入した中古品です。

想定した使い方が出来ずお譲りいたします。

直前まで使用しておりましたので、動作に問題はないと思います。



尚、こちらの商品は値引き交渉は不可とさせていただきます。

値引き交渉のメッセージには返信せず、削除させていただきます。

値下げは、気が向いたらこちらから致します。



完璧をお求めになる神経質な方は購入をご遠慮ください。

一度人の手に渡った商品ですので、NCNRでお願いいたします。