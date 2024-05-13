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Elgato Stream Deck XL

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商品の詳細

2023年4月に別サイトにて購入した中古品です。
想定した使い方が出来ずお譲りいたします。
直前まで使用しておりましたので、動作に問題はないと思います。

尚、こちらの商品は値引き交渉は不可とさせていただきます。
値引き交渉のメッセージには返信せず、削除させていただきます。
値下げは、気が向いたらこちらから致します。

完璧をお求めになる神経質な方は購入をご遠慮ください。
一度人の手に渡った商品ですので、NCNRでお願いいたします。

商品の説明

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