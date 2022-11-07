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NIZ 黒系配色 静電容量無接点方式キーボード T-SERIES 35G
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￥9450税込
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商品の詳細
NIZ黒系配色静電容量無接点方式キーボードT-SERIES35G
#NiZ#キーボード#静電容量無接点
色：ブラック
キー数：82キー
荷重：35g
接続方式：USB有線とBluetooth無線
定価：32,999円
2023年9月8日にnizの公式代理店AKEEYOで購入しました。
衝動買いしましたが、使用しないため出品します。
新品未使用品です。
#NiZ#キーボード#静電容量無接点
色：ブラック
キー数：82キー
荷重：35g
接続方式：USB有線とBluetooth無線
定価：32,999円
2023年9月8日にnizの公式代理店AKEEYOで購入しました。
衝動買いしましたが、使用しないため出品します。
新品未使用品です。
商品の説明
NIZ 黒系配色 静電容量無接点方式キーボード T-series 35g
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