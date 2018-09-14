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LS210D0401G ネットワークHDD 4TB

バッファロー

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LS210D0401G ネットワークHDD 4TB
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商品の詳細

LS210D0401GネットワークHDD4TB

開封しましたが1時間も使用しておりせん。
人の手に渡ったもののため、神経質な方はご遠慮ください。


BUFFALOLS210D0401G

BUSPOWERED:NO
CATEGORY_HDD:NAS
LANインタフェイス:ワイヤード
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
color:BLACK
ストレージ種類:HDD
フォームファクター種類:3.5インチ
外付けタイプ:据置
接続インタフェイス:イーサネット
本体タイプ:外付けタイプ

#バッファロー
#BUFFALO

種類···NAS(ネットワークHDD)

商品の説明

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