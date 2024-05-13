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複合機
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商品の詳細
リース品ではなく、買取品です。
写真から型番を検索して、仕様を確認して下さい。
利用にはキャノンとカウンター料契約が必要になるかと思います。
契約しない場合は、都度インクをご自身で購入が必要です。
使用枚数は、5000枚以下だと思います。
配送も可能ですが、5万以上すると思います。
引取りも可能です。場所は、川崎駅近くです。発送の場合は、見積もりから依頼、引取り配送で1ヶ月位を見て下さい。
購入前に必ずコメントをお願いします。
商品の説明
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