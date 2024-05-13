利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

A4とA3の複合機です。モノクロ、カラーコピーができます。

リース品ではなく、買取品です。

写真から型番を検索して、仕様を確認して下さい。

利用にはキャノンとカウンター料契約が必要になるかと思います。

契約しない場合は、都度インクをご自身で購入が必要です。

使用枚数は、5000枚以下だと思います。

配送も可能ですが、5万以上すると思います。

引取りも可能です。場所は、川崎駅近くです。発送の場合は、見積もりから依頼、引取り配送で1ヶ月位を見て下さい。



購入前に必ずコメントをお願いします。