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Amazon fire HD 8 PLUS 2020 第10世代 32GB
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￥2800税込
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商品の詳細
AmazonのfireHD8PLUS(32GB)の出品です。第10世代(2020)版になります。
使用機会がないため、出品致します。
1年ほど前に購入しましたが、使用頻度も少なく、画面保護シートやケースを着けておりましたので、綺麗な方だと思います。
(画面保護シートとケースもお付け致します)
なお、発送は、外箱を緩衝材で梱包してお送り致します。
シリーズ···FireHD(Amazon)
世代···第10世代
画面サイズ···8〜8.9インチ
ストレージ容量···32GB
OS種類···FireOS
通信規格···Wi-Fiモデル
使用機会がないため、出品致します。
1年ほど前に購入しましたが、使用頻度も少なく、画面保護シートやケースを着けておりましたので、綺麗な方だと思います。
(画面保護シートとケースもお付け致します)
なお、発送は、外箱を緩衝材で梱包してお送り致します。
シリーズ···FireHD(Amazon)
世代···第10世代
画面サイズ···8〜8.9インチ
ストレージ容量···32GB
OS種類···FireOS
通信規格···Wi-Fiモデル
商品の説明
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