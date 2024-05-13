Amazon fire HD 8 PLUS 2020 第10世代 32GB

商品の詳細

AmazonのfireHD8PLUS(32GB)の出品です。第10世代(2020)版になります。

使用機会がないため、出品致します。



1年ほど前に購入しましたが、使用頻度も少なく、画面保護シートやケースを着けておりましたので、綺麗な方だと思います。

(画面保護シートとケースもお付け致します)



なお、発送は、外箱を緩衝材で梱包してお送り致します。





シリーズ···FireHD(Amazon)

世代···第10世代

画面サイズ···8〜8.9インチ

ストレージ容量···32GB

OS種類···FireOS

通信規格···Wi-Fiモデル