CIO -NovaPort QUAD G100W3C1A-N-W 新品未開封

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シーアイオー

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商品の詳細

CIOCIO-G100W3C1A-N-WHWHITENovaPortQUAD
高出力充電器としても
マルチポート充電器としても
用途に応じて変化する
次世代充電器
4ポ−ト対応高出力GaN充電器
　新品/未開封
定価9280円(税込)の商品です


タイプ...充電器
USBポート数...4個口
(ホワイト)
重量...100g～200g未満
PSE認証品

商品の説明

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