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CIO -NovaPort QUAD G100W3C1A-N-W 新品未開封
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商品の詳細
CIOCIO-G100W3C1A-N-WHWHITENovaPortQUAD
高出力充電器としても
マルチポート充電器としても
用途に応じて変化する
次世代充電器
4ポ−ト対応高出力GaN充電器
新品/未開封
定価9280円(税込)の商品です
タイプ...充電器
USBポート数...4個口
(ホワイト)
重量...100g～200g未満
PSE認証品
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次世代充電器
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USBポート数...4個口
(ホワイト)
重量...100g～200g未満
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