Varmilo 108 Lovebirds-I ANSI Keyboard

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商品の詳細

Varmilo108Lovebirds-IANSIKeyboard

cherry静音赤軸

US配列



varmiloのテンキーありのキーボードです。

半年ほど使用していました。

静音赤軸にするために+1000円かかっています。

キー引き抜き工具のみ欠品です。

箱あり。



メーカー廃番・生産終了品です。





ブランド：Varmilo(アミロ)

キーの数：108個

テンキー：有り

バックライト：白色LED（VARMILO軸のみ。Cherry軸はLEDなし）

接続：有線

USB：MiniUSB

キーキャップのプリント：昇華印刷

キーキャップ素材：PBT1.3mm

サイズ：442×137×33mm（高さ調整が可能な足付き）

重さ：約2.5kg(パッケージ含む)

互換性：WindowsOS。MacOSとは互換性がありません（ショートカットキーをサポートしていません）