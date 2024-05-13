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Varmilo 108 Lovebirds-I ANSI Keyboard

Ystoop

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Varmilo 108 Lovebirds-I ANSI Keyboard
Varmilo 108 Lovebirds-I ANSI Keyboard
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商品の詳細

Varmilo108Lovebirds-IANSIKeyboard
cherry静音赤軸
US配列

varmiloのテンキーありのキーボードです。
半年ほど使用していました。
静音赤軸にするために+1000円かかっています。
キー引き抜き工具のみ欠品です。
箱あり。

メーカー廃番・生産終了品です。


ブランド：Varmilo(アミロ)
キーの数：108個
テンキー：有り
バックライト：白色LED（VARMILO軸のみ。Cherry軸はLEDなし）
接続：有線
USB：MiniUSB
キーキャップのプリント：昇華印刷
キーキャップ素材：PBT1.3mm
サイズ：442×137×33mm（高さ調整が可能な足付き）
重さ：約2.5kg(パッケージ含む)
互換性：WindowsOS。MacOSとは互換性がありません（ショートカットキーをサポートしていません）

商品の説明

Varmilo 108 Lovebirds-I ANSI Keyboard
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