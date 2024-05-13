iPad用 Smart Keyboard - 日本語（JIS）

商品の詳細

iPad用SmartKeyboard-日本語配列です

型番はMX3L2J/A

モデルA1829

iPadSmartKeyboard-JAPANESE



殆ど使っていないため美品ですが、一応中古品となりますのでご理解のある方のみご購入をお願いできればと思います。



なお、出品者の都合により配送方法を変更させて頂く場合がありますのであらかじめご了承ください。