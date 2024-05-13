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HUAWEI MatePad 11

ファーウェイ

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商品の詳細

HuaweiMatePad11付属品は充電コード、ACアダプタのみです。
購入から1週間ほど使用しその後は起動していませんでした。
翌日までに発送するように心がけます。
よろしくお願いします。

【スペック】
ディスプレー約10.95型IPS液晶
画面解像度2560×1600
サイズ約254×165×7.25mm
重量約485g
CPUSnapdragon865
内蔵メモリー6GB
内蔵ストレージ128GB
外部ストレージmicroSDXC（最大1TB）
OSHarmonyOS2
無線LANWi-Fi6
カメラ画素数リア：約1300万画素
イン：約800万画素
バッテリー容量7250mAh
生体認証顔認証
USB端子Type-C

OS種類...iOS/iPadOS

OS種類...Android

画面サイズ...10〜10.9インチ
ストレージ容量...128GB

商品の説明

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