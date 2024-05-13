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HUAWEI MatePad 11
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商品の詳細
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翌日までに発送するように心がけます。
よろしくお願いします。
【スペック】
ディスプレー約10.95型IPS液晶
画面解像度2560×1600
サイズ約254×165×7.25mm
重量約485g
CPUSnapdragon865
内蔵メモリー6GB
内蔵ストレージ128GB
外部ストレージmicroSDXC（最大1TB）
OSHarmonyOS2
無線LANWi-Fi6
カメラ画素数リア：約1300万画素
イン：約800万画素
バッテリー容量7250mAh
生体認証顔認証
USB端子Type-C
OS種類...iOS/iPadOS
OS種類...Android
画面サイズ...10〜10.9インチ
ストレージ容量...128GB
商品の説明
HUAWEI MatePad 11 Tablet, 2021 Model, Wi-Fi6, Display Resolution (2,560 x 1,600), Harman Kardon Tuning Quad Speaker, RAM 6GB/ROM 128 GB, Isle Blue
HUAWEI Mate Pad 11 | eclipseseal.com
HUAWEI MatePad 11 タブレット 2021モデル 120Hzリフレッシュレート 2560x1600 Wi-Fi6 RAM6GB/ROM128GB Harman Kardonチューニング クアッドスピーカー マットグレー【日本正規代理店品】
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