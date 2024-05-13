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APEX Pro TKL 日本語配列 steelseries
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商品の詳細
不具合はありませんが、一応中古品との理解をお願いします
ラピッドトリガーアプデされてます
他にもゲーミングモニターなど出品しておりますのでよかったらお願いします
商品の説明
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