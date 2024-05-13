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APEX Pro TKL 日本語配列 steelseries

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APEX Pro TKL 日本語配列 steelseries
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商品の詳細

2週間ほど前に新品購入致しましたが別の物を買った為出品致します

不具合はありませんが、一応中古品との理解をお願いします

ラピッドトリガーアプデされてます

他にもゲーミングモニターなど出品しておりますのでよかったらお願いします

商品の説明

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