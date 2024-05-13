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Core i7 7700 3.6GHz DDR4 2133 32GB付き

インテル

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Core i7 7700 3.6GHz DDR4 2133 32GB付き
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商品の詳細

Corei777003.6GHzLGA115165WSR338
本体のみです。
CPUに関しては中古になります。

DDR42133P容量16GB二枚、
メモリに関してはジャンクになります。

値下げ交渉は出来ます

#CORE

種類...CPU
メモリ容量...32GB

商品の説明

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