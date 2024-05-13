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Fitbit INSPIRE HR LILAC
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￥2695税込
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商品の詳細
FitbitINSPIREHRLILAC
BLUETOOTH対応有
CATEGORY:HEALTH\u0026FITNES
DESIGN:WATCH/BRACELET
DISPLAYSHAPE:FULLRECTANGULA
FITSFORBRAND(CW):FORMOREBRANDS
GPSHARDWARE:NOGPSHW
OPERATINGSYST_CoreW:CLOSEDPROPRIET
SLEEPINGTRACKER:YES
color:VIOLET
タッチコントロール有
ディスプレイ種類(CoreWear):OLED
ヘルス\u0026フィットネストラッカータイプ:アクティビティ/スリープトラッカー
モバイルデバイスコネクション:WIRELESS
加速度センサー有
心拍数モニター有
防塵・防水機能:NO
#Fitbit
#Fitbit
頂き物ですが、使用しないので出品します。
外装箱の厚みが３センチのため箱から出してネコポスで、発送します。(外装箱同封します)
外装箱ごと発送希望の方は宅急便コンパクトでお送りしますがプラス470円いただきます。
コメントでお知らせ下さい。
BLUETOOTH対応有
CATEGORY:HEALTH\u0026FITNES
DESIGN:WATCH/BRACELET
DISPLAYSHAPE:FULLRECTANGULA
FITSFORBRAND(CW):FORMOREBRANDS
GPSHARDWARE:NOGPSHW
OPERATINGSYST_CoreW:CLOSEDPROPRIET
SLEEPINGTRACKER:YES
color:VIOLET
タッチコントロール有
ディスプレイ種類(CoreWear):OLED
ヘルス\u0026フィットネストラッカータイプ:アクティビティ/スリープトラッカー
モバイルデバイスコネクション:WIRELESS
加速度センサー有
心拍数モニター有
防塵・防水機能:NO
#Fitbit
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頂き物ですが、使用しないので出品します。
外装箱の厚みが３センチのため箱から出してネコポスで、発送します。(外装箱同封します)
外装箱ごと発送希望の方は宅急便コンパクトでお送りしますがプラス470円いただきます。
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商品の説明
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