Fitbit INSPIRE HR LILAC

商品の詳細

FitbitINSPIREHRLILAC



BLUETOOTH対応有

CATEGORY:HEALTH\u0026FITNES

DESIGN:WATCH/BRACELET

DISPLAYSHAPE:FULLRECTANGULA

FITSFORBRAND(CW):FORMOREBRANDS

GPSHARDWARE:NOGPSHW

OPERATINGSYST_CoreW:CLOSEDPROPRIET

SLEEPINGTRACKER:YES

color:VIOLET

タッチコントロール有

ディスプレイ種類(CoreWear):OLED

ヘルス\u0026フィットネストラッカータイプ:アクティビティ/スリープトラッカー

モバイルデバイスコネクション:WIRELESS

加速度センサー有

心拍数モニター有

防塵・防水機能:NO



#Fitbit

#Fitbit



頂き物ですが、使用しないので出品します。

外装箱の厚みが３センチのため箱から出してネコポスで、発送します。(外装箱同封します)



外装箱ごと発送希望の方は宅急便コンパクトでお送りしますがプラス470円いただきます。

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