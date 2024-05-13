《新品》 RAPTIC iPhone15Pro 対応 ケー afe ブラック 3

商品の詳細

補足：

RAPTICiPhone15Pro対応ケースMagSafe対応耐衝撃米軍MIL規格クリアスマホケース衝撃吸収傷保護薄型アルミフレームマグセーフ透明耐衝撃ケースAppleiPhone15Proアイフォン15プロ対応携帯ケースiPhone15ProケースShieldMagSafeブラック3





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商品内容 ：



【製品仕様】…◆対応機種：AppleiPhone15Pro(アップルアイフォン15プロ/アイフォン15Pro)◆内容物：ケース×1個◆サイズ：約15.8cm×7.8cm×1.4cm◆重量：約50g◆素材：アルミ、TPU、ポリカーボネート、マグネット

【製品特徴】…◆スマホリング装着：非対応◆ストラップホール：なし◆Qiワイヤレス充電：対応(機器によって非対応の場合あり)◆装着時の本体色：透けて見える◆カード収納：なし◆衝撃保護性能：高◆ガラスフィルム互換性：対応（メーカーによっては一部非対応）◆AppleMagSafe対応：Apple純正品のみ対応◆ご注意：本製品と純正MagSafe充電器を一定期間併用した場合、純正ケース同様、ケースに円形の跡が残る場合がございます。・本製品に内

【マグネット搭載】…Apple純正MagSafe充電器を含む対応アクセサリが付けられ、規格に準じたワイヤレス充電が可能です。

【MIL規格準拠】…米国防総省制定の、MIL-STD-810G規格準拠の試験をクリアした衝撃に強いケースです。

【コーナープロテクション】…ケース四角には厚みのあるTPUを採用。内側にも特殊加工を施し、衝撃吸収力を高めております。

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◆マグネット搭載



Apple純正MagSafe充電器を含む対応アクセサリが付けられ、規格に準じたワイヤレス充電が可能です。