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17-70mm F/2.8Di III-A VC RXD(Model B070)

タムロン

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17-70mm F/2.8Di III-A VC RXD(Model B070)
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商品の詳細

TAMRON(タムロン)17-70mmF2.8DiIII-AVCRXDB070S(ソニーE用/APS-C専用)

防湿庫に入れて保管していたのでカビ等はありません。
レンズ内にチリ等は入ってないですが、外装に少し擦り傷によるテカリがあります。気になる方は写真をご確認の上ご購入お願い致します。
マウント...αEマウント系
フルサイズ対応...フルサイズ不可

商品の説明

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