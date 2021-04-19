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17-70mm F/2.8Di III-A VC RXD(Model B070)
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￥30420税込
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商品の詳細
防湿庫に入れて保管していたのでカビ等はありません。
レンズ内にチリ等は入ってないですが、外装に少し擦り傷によるテカリがあります。気になる方は写真をご確認の上ご購入お願い致します。
マウント...αEマウント系
フルサイズ対応...フルサイズ不可
商品の説明
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