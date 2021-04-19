17-70mm F/2.8Di III-A VC RXD(Model B070)

商品の詳細

TAMRON(タムロン)17-70mmF2.8DiIII-AVCRXDB070S(ソニーE用/APS-C専用)



防湿庫に入れて保管していたのでカビ等はありません。

レンズ内にチリ等は入ってないですが、外装に少し擦り傷によるテカリがあります。気になる方は写真をご確認の上ご購入お願い致します。

マウント...αEマウント系

フルサイズ対応...フルサイズ不可