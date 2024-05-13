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【即購入歓迎】Razer BlackWidow Lite JP
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商品の詳細
RazerBlackWidowLiteJP日本語配列有線
オレンジ軸メカニカルMercuryWhite#RZ03-02640800-R3J1レーザー(キーボード)
購入時価格11980円
半年ほど前にゲーム用に購入しましたが、
ほぼ使わなかったため出品いたします。
箱はありませんがかなり美品だと思います。
除菌清掃済みです。
オレンジ軸メカニカルMercuryWhite#RZ03-02640800-R3J1レーザー(キーボード)
購入時価格11980円
半年ほど前にゲーム用に購入しましたが、
ほぼ使わなかったため出品いたします。
箱はありませんがかなり美品だと思います。
除菌清掃済みです。
商品の説明
Razer BlackWidow Lite JP メカニカルキーボード 静音 オレンジ軸 テンキーレス 日本語配列 【日本正規代理店保証品】 RZ03-02640700-R3J1
BlackWidow Lite JP RZ03-02640700-R3J1
Razer BlackWidow Lite JP Mercury White メカニカルキーボード 静音 オレンジ軸 テンキーレス 日本語配列 【日本正規代理店保証品】 RZ03-02640800-R3J1
Silent Mechanical Keyboard - Razer BlackWidow Lite | Razer 日本
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BlackWidow Lite JP - Mercury White RZ03-02640800-R3J1
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