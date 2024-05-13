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GRANDSTREAM GXV3240 IP電話機
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パッケージにはダメージがあります。
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GRANDSTREAMGXV3240IP電話機
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よろしくお願いいたします。
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商品の説明
Grandstream GXV3240
GRANDSTREAM GXV3240｜株式会社ジェイ・ティ・エス（JTS Corporation）
GXV3240 – Grandstream.jp – Grandstream製品 公式日本語サイト
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