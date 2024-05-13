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GRANDSTREAM GXV3240 IP電話機

Bstoop

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GRANDSTREAM GXV3240 IP電話機
GRANDSTREAM GXV3240 IP電話機
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商品の詳細

未使用ですが、若干小さな傷があります。
本体に使用感はありません。
パッケージにはダメージがあります。

グランドストリームアンドロイド
GRANDSTREAMGXV3240IP電話機

GRANDSTREAMGXV3240IP電話機GrandstreamEnterpriseMultimediaPhoneforAndroid

よろしくお願いいたします。

商品の説明

Grandstream GXV3240
Grandstream GXV3240
GRANDSTREAM GXV3240｜株式会社ジェイ・ティ・エス（JTS Corporation）
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GXV3240 – Grandstream.jp – Grandstream製品 公式日本語サイト
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