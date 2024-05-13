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FUJITSU ScanSnap iX500 FI-IX500
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￥3610税込
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商品の詳細
2018年購入の品です。
完動します。
あるもの:本体、電源ケーブル、USBケーブル
ないもの:ソフトウェアのディスク
(ネットでDL可)
FUJITSUScanSnapiX500FI-IX500
#富士通
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FUJITSUScanSnapiX500FI-IX500
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商品の説明
FUJITSU ScanSnap iX500 FI-IX500
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