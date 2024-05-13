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【❤高級感溢れる最高級PUレザー製♪❤】iPad proキーボード＆ケース
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￥6360税込
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商品の詳細
M-5111-M2-
★新品未使用品♪
★送料無料・迅速発送♪
★ラグジュアリーで洗練されたデザイン❤
★カラー:ブラック
★最高級の高級PUレザー製❤
★7色のバックライト＆オートスリープ機能搭載❤
★3段階に角度調整可能❤
★スリムでかさばらない❤
★タッチペンのワイヤレス充電対応❤
★★出品価格より値下げ不可のためお値下げ交渉はご遠慮願います★★
★★商品説明＆プロフィール必読の上コメント願います★★
★★商品タイトル・商品説明・実物写真を含めた商品画像の無断転載や真似をされている事がございますが、卑劣な無断転載等による偽物及び粗悪品にはくれぐれもご注意くださいませ★★
【7色バックライト付き★オートスリープ機能付き】
7色のバックライト付き、バックライトの色も輝度も調整でき、暗い場所でもキーボード使用が可能です。
ケースの開閉でiPad本体が自動的にon/offになり、省エネも実現。
キーボードを一度フル充電すれば、最大60日までスタンバイ可能です。
充電時間は、約4時間です。
【3段階スタンド角度調整可能】
ケースに強力なマグネットが内蔵しており、しっかりとキーボードを吸着しています。
ケースは三つ折りタイプなので、ニーズによってケースの角度を3段階に調整できます。
【ペンシル充電対応★上質な高級素材】
ペンシルのワイヤレス充電に対応！
また、高品質な高級PUレザーを採用し、上品で洗練された雰囲気を演出♪
内側カバーは柔軟なTPU素材を採用し、装着しやすくてしっかりiPadを保護します。
【対応機種】
iPadpro12.9ケースキーボードは、iPadpro12.9第3世代2018年発売モデルに対応しています。
対応モデル番号：A1876、A2014、A1895。
ご購入時は、お手元のiPad背面のモデル番号をご確認ください。
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★ラグジュアリーで洗練されたデザイン❤
★カラー:ブラック
★最高級の高級PUレザー製❤
★7色のバックライト＆オートスリープ機能搭載❤
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【7色バックライト付き★オートスリープ機能付き】
7色のバックライト付き、バックライトの色も輝度も調整でき、暗い場所でもキーボード使用が可能です。
ケースの開閉でiPad本体が自動的にon/offになり、省エネも実現。
キーボードを一度フル充電すれば、最大60日までスタンバイ可能です。
充電時間は、約4時間です。
【3段階スタンド角度調整可能】
ケースに強力なマグネットが内蔵しており、しっかりとキーボードを吸着しています。
ケースは三つ折りタイプなので、ニーズによってケースの角度を3段階に調整できます。
【ペンシル充電対応★上質な高級素材】
ペンシルのワイヤレス充電に対応！
また、高品質な高級PUレザーを採用し、上品で洗練された雰囲気を演出♪
内側カバーは柔軟なTPU素材を採用し、装着しやすくてしっかりiPadを保護します。
【対応機種】
iPadpro12.9ケースキーボードは、iPadpro12.9第3世代2018年発売モデルに対応しています。
対応モデル番号：A1876、A2014、A1895。
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商品の説明
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