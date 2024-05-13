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かなり美品！ロジクールCombo Touchキーボードケース

ロジクール

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商品の詳細

LogicoolComboTouchKeyboardCasewithTrackpadforiPad（第7、8、9世代）(US)配列

タイピングがとても気持ちが良かって、iPad本体のケースにもなれます！


2022/8購入(24750円）
1ヶ月使用
箱付き

商品の説明

かなり美品！ロジクールCombo Touchキーボードケース
ロジクールCombo Touch - iPadキーボードケース（トラックパッド付き）
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