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GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX3080Ti Eagle
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商品の詳細
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写真を撮るために一回開封
商品の詳細
グラフィックコプロセッサNVIDIAGeForceRTX3080Ti
ブランドGIGABYTE
グラフィックRAMサイズ12GB
ビデオ出力インターフェイスDisplayPort,HDMI
図形処理装置メーカーNVIDIA
グラフィックRAMタイプGDDR6X
NVIDIAGeForceRTX3080Ti搭載グラフィックボード
HDMI2.1*2DP1.4a*3
付属品:Quickguide
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グラフィックコプロセッサNVIDIAGeForceRTX3080Ti
ブランドGIGABYTE
グラフィックRAMサイズ12GB
ビデオ出力インターフェイスDisplayPort,HDMI
図形処理装置メーカーNVIDIA
グラフィックRAMタイプGDDR6X
NVIDIAGeForceRTX3080Ti搭載グラフィックボード
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商品の説明
GeForce RTX™ 3080 Ti EAGLE 12G 主な特徴 | グラフィックスカード ...
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