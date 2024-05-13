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GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX3080Ti Eagle

ギガバイト

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GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX3080Ti Eagle
GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX3080Ti Eagle
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商品の詳細

新品未使用
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商品の詳細
グラフィックコプロセッサNVIDIAGeForceRTX3080Ti
ブランドGIGABYTE
グラフィックRAMサイズ12GB
ビデオ出力インターフェイスDisplayPort,HDMI
図形処理装置メーカーNVIDIA
グラフィックRAMタイプGDDR6X
NVIDIAGeForceRTX3080Ti搭載グラフィックボード
HDMI2.1*2DP1.4a*3
付属品:Quickguide

商品の説明

GeForce RTX™ 3080 Ti EAGLE 12G 主な特徴 | グラフィックスカード ...
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