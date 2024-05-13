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Canon キヤノンEF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS ズーム
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商品の詳細
CanonキヤノンEF-S18-55mmF3.5-5.6ISズームレンズになります。
プロテクターを付けていたのでレンズ本体に傷は見当たらないです。（素人目視レベルです）
プチプチに包んで発送します。
マウント···キヤノンEFマウント系
焦点距離(ワイド側)···18mm～70mm未満
開放F値···3.0～3.5未満
プロテクターを付けていたのでレンズ本体に傷は見当たらないです。（素人目視レベルです）
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マウント···キヤノンEFマウント系
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商品の説明
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