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Canon キヤノンEF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS ズーム

キヤノン

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Canon キヤノンEF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS ズーム
Canon キヤノンEF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS ズーム
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

CanonキヤノンEF-S18-55mmF3.5-5.6ISズームレンズになります。

プロテクターを付けていたのでレンズ本体に傷は見当たらないです。（素人目視レベルです）

プチプチに包んで発送します。


マウント···キヤノンEFマウント系

焦点距離(ワイド側)···18mm～70mm未満
開放F値···3.0～3.5未満

商品の説明

Canon キヤノンEF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS ズーム
Canon 標準ズームレンズ EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM APS-C対応
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