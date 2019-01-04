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WDS200T2B0B
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￥2850税込
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商品の詳細
WD製の2TBのM.2、SATA規格SSDです。
2019/1/4にPCワンズよりオンラインにて購入、その後最近まで使用していたものです。
現在もWindows11PCにて認識、使用出来ることを確認しています。
WDS200T2B0B
BUSPOWERED:NO
CATEGORY_HDD:HARDDRIVE
IDE種類:SATA/600
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
ストレージ種類:SSD
外付けタイプ:外付けタイプ以外
接続インタフェイス:シリアルATA
本体タイプ:内蔵タイプ
#WesternDigital
#WD
種類...SSD
2019/1/4にPCワンズよりオンラインにて購入、その後最近まで使用していたものです。
現在もWindows11PCにて認識、使用出来ることを確認しています。
WDS200T2B0B
BUSPOWERED:NO
CATEGORY_HDD:HARDDRIVE
IDE種類:SATA/600
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
ストレージ種類:SSD
外付けタイプ:外付けタイプ以外
接続インタフェイス:シリアルATA
本体タイプ:内蔵タイプ
#WesternDigital
#WD
種類...SSD
商品の説明
Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD Blue PC M.2-2280 SATA WDS200T2B0B-EC 【国内正規代理店品】
WD 内蔵SSD M.2-2280 / 2TB / WD Blue 3D / SATA3.0 / 5年保証 / WDS200T2B0B
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ASCII.jp：2TBのM.2 SSD最安クラスの「WD Blue 3D NAND SATA SSD」が発売
【送料無料】 Western Digital WD BLUE SSD 2TB WDS200T2B0Bウエスタンデジタル
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