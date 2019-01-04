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WDS200T2B0B

Astoop

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WDS200T2B0B
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商品の詳細

WD製の2TBのM.2、SATA規格SSDです。
2019/1/4にPCワンズよりオンラインにて購入、その後最近まで使用していたものです。
現在もWindows11PCにて認識、使用出来ることを確認しています。


WDS200T2B0B

BUSPOWERED:NO
CATEGORY_HDD:HARDDRIVE
IDE種類:SATA/600
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
ストレージ種類:SSD
外付けタイプ:外付けタイプ以外
接続インタフェイス:シリアルATA
本体タイプ:内蔵タイプ

#WesternDigital
#WD

種類...SSD

商品の説明

WDS200T2B0B
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