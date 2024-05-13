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SanDisk SDSSDH3-2T00

サンディスク

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SanDisk SDSSDH3-2T00
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商品の詳細

SanDiskSDSSDH3-2T00-J25
動作確認済み　2TBSSD
使わなかったので売ります。



BUSPOWERED:NO
CATEGORY_HDD:HARDDRIVE
IDE種類:SATA/600
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
ストレージ種類:SSD
フォームファクター種類:2.5インチ
外付けタイプ:外付けタイプ以外
接続インタフェイス:シリアルATA
本体タイプ:内蔵タイプ

#サンディスク
#SanDisk


種類···SSD

メモリ容量···1TB～2TB未満

商品の説明

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