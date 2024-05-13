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IO DATA WN-CS300FR SIMフリー WiFi ルーター
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￥2775税込
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商品の詳細
新品未使用 未開封
IODATA
アイ・オー・データ機器
WN-CS300FR
SIMフリーWiFiルーター
4G/LTEモバイル回線
▼添付品
ACアダプター、取扱説明書、無線LAN設定情報シート
▼インターフェース
RJ-45×1ポート
▼インターネット接続方法
3G、4G（LTE）
▼SIMカードサイズ
microSIM
▼キャリア
NTTドコモ／KDDI／ソフトバンク／楽天モバイル及びこれらの回線を使用するMVNO
▼対応バンド
4G（LTE）:B1/3/8/18/19/263G:B1/6/8/19
▼アンテナ方式
内蔵アンテナ・2.4GHz帯無線LAN送受信用×2・3G、4G（LTE）送受信用×1
▼サブネットマスク
255.255.255.0固定
▼有線規格
IEEE802.3u（100BASE-TX）、IEEE802.3i（10BASE-T）
▼無線規格
IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b
▼通信周波数
2.4GHz帯
▼無線LANセキュリティ
WPA2-PSK（TKIP/AES）、WPA-PSK（TKIP/AES）、WEP（64/128bit）
▼使用チャンネル：2.4GHz帯
1-13ch
▼無線LANに接続できる機器の台数
推奨16台
▼無線LAN機能
MACアドレスフィルタリング（最大32エントリー）、マルチSSID設定、自動チャンネル設定（オートチャンネル）、送信出力制限、WPS、WMM
▼対応プロトコル
TCP/IP
▼データ転送速度（理論値）
モバイル通信下り最大75Mbps、上り最大50Mbps有線LAN部LANポート：100,10Mbps無線LAN部IEEE802.11n（2.4GHz帯）：最大300MbpsIEEE802.11g：最大54MbpsIEEE802.11b：最大11Mbps
商品の説明
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