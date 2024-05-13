IO DATA WN-CS300FR SIMフリー WiFi ルーター

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IODATA

アイ・オー・データ機器

WN-CS300FR

SIMフリーWiFiルーター

4G/LTEモバイル回線



▼添付品

ACアダプター、取扱説明書、無線LAN設定情報シート



▼インターフェース

RJ-45×1ポート

▼インターネット接続方法

3G、4G（LTE）

▼SIMカードサイズ

microSIM

▼キャリア

NTTドコモ／KDDI／ソフトバンク／楽天モバイル及びこれらの回線を使用するMVNO

▼対応バンド

4G（LTE）:B1/3/8/18/19/263G:B1/6/8/19

▼アンテナ方式

内蔵アンテナ・2.4GHz帯無線LAN送受信用×2・3G、4G（LTE）送受信用×1

▼サブネットマスク

255.255.255.0固定

▼有線規格

IEEE802.3u（100BASE-TX）、IEEE802.3i（10BASE-T）

▼無線規格

IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b

▼通信周波数

2.4GHz帯

▼無線LANセキュリティ

WPA2-PSK（TKIP/AES）、WPA-PSK（TKIP/AES）、WEP（64/128bit）

▼使用チャンネル：2.4GHz帯

1-13ch

▼無線LANに接続できる機器の台数

推奨16台

▼無線LAN機能

MACアドレスフィルタリング（最大32エントリー）、マルチSSID設定、自動チャンネル設定（オートチャンネル）、送信出力制限、WPS、WMM

▼対応プロトコル

TCP/IP

▼データ転送速度（理論値）

モバイル通信下り最大75Mbps、上り最大50Mbps有線LAN部LANポート：100,10Mbps無線LAN部IEEE802.11n（2.4GHz帯）：最大300MbpsIEEE802.11g：最大54MbpsIEEE802.11b：最大11Mbps