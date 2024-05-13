19年Johnnys' ISLAND STORE フォトハンガー

商品の詳細

19年Johnnys'ISLANDSTOREフォトハンガー

購入してから保存していました飾ったりなどしていなく新品未開封です。

ジャニーズアイランド第一弾ハンガー浮所飛貴くん、那須雄登くん、佐藤龍我くん6点セットです。





⚠️プロフィール必ずお読みになって購入お願いします。

素人の自宅保存の為神経質な方はご購入をお控え下さい。



⭕️即購入

❌お値下げ、バラ売



美少年

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