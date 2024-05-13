Logicool PRO WIRELESS 無線 ワイヤレス

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商品の詳細

LogicoolPROLIGHTSPEEDワイヤレスゲーミングマウスG-PPD-002WL



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カラー···ブラック

種類···マウス



動作確認済み

1度人の手に渡っているため中古品となります。

ご了承ください。