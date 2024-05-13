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Logicool G PRO X SUPERLIGHT White

ロジクール

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Logicool G PRO X SUPERLIGHT White
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商品の詳細

LogicoolGPROXSuperLightWhiteです。
3ヶ月ほど使用した後、他のマウスに変えたため保管しておりました。箱、付属品等完備。動作確認済み正常です。

[商品状態]
本体左前側面と左クリックに極小の傷があります。
色褪せや匂い等ありません。
箱や付属品等には多少の傷がございます。

質問等ございましたら、コメント下さい。
トラブル防止のため返品、交換は受け付けておりません。

即入金できるかたのみご購入お願いします。

#LogitechInternational
#Logicool


種類···マウス

ゲーミングマウスの人気モデル/シリーズ···logicoolPROXsuperlight

商品の説明

Logicool G PRO X SUPERLIGHT White
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