Logicool G PRO X SUPERLIGHT White

商品の詳細

LogicoolGPROXSuperLightWhiteです。

3ヶ月ほど使用した後、他のマウスに変えたため保管しておりました。箱、付属品等完備。動作確認済み正常です。



[商品状態]

本体左前側面と左クリックに極小の傷があります。

色褪せや匂い等ありません。

箱や付属品等には多少の傷がございます。



質問等ございましたら、コメント下さい。

トラブル防止のため返品、交換は受け付けておりません。



即入金できるかたのみご購入お願いします。



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種類···マウス



ゲーミングマウスの人気モデル/シリーズ···logicoolPROXsuperlight