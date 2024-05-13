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Logicool G PRO X SUPERLIGHT White
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￥3150税込
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商品の詳細
3ヶ月ほど使用した後、他のマウスに変えたため保管しておりました。箱、付属品等完備。動作確認済み正常です。
[商品状態]
本体左前側面と左クリックに極小の傷があります。
色褪せや匂い等ありません。
箱や付属品等には多少の傷がございます。
質問等ございましたら、コメント下さい。
トラブル防止のため返品、交換は受け付けておりません。
即入金できるかたのみご購入お願いします。
#LogitechInternational
#Logicool
種類···マウス
ゲーミングマウスの人気モデル/シリーズ···logicoolPROXsuperlight
商品の説明
Logicool G ロジクール G PRO X SUPERLIGHT ゲーミングマウス ワイヤレス 自社史上最軽量63g未満 LIGHTSPEED 無線 HERO 25Kセンサー POWERPLAY ワイヤレス充電対応 G-PPD-003WL-WH ホワイト 国内正規品
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