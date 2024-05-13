エプソン　EP-976A3　ジャンク品

商品の詳細

EPSONEP-976A3 ジャンク品です。

写真のエラーメッセージがでてます。



箱、ケーブル、説明書あります。



CART.SYST.INK:SINGLECOLOR

PCプリンタ機能有

USB有無種類:USB2.0

color:WHITE

イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ

イメージセンサ:CIS

イーサネット有

カセット給紙対応:有

カラー印刷

タッチポイントタイプ:1POINTタッチ

ダイレクトプリント機能有無:PictBridge

ディスクレーベルプリント対応有

ビューパネル有

プリント方式:インクジェットプリント

メモリカードスロット有

ワイヤレスLAN有

原稿セットタイプ:固定

対応メディアタイプ:マルチタイプ

接続インタフェイス:USB端子

最大出力用紙サイズ:A3判

自動両面印刷有

複写機能有

複合機能有

電源方式(新):AC式



#セイコーエプソン

#EPSON





種類...プリンタ