- 当日発送
- 送料無料
エプソン EP-976A3 ジャンク品
- 販売価格 ：
-
￥3240税込
- 獲得ポイント ：
- 168ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
写真のエラーメッセージがでてます。
箱、ケーブル、説明書あります。
CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:WHITE
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
イーサネット有
カセット給紙対応:有
カラー印刷
タッチポイントタイプ:1POINTタッチ
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ディスクレーベルプリント対応有
ビューパネル有
プリント方式:インクジェットプリント
メモリカードスロット有
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
対応メディアタイプ:マルチタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A3判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式
#セイコーエプソン
#EPSON
種類...プリンタ
商品の説明
ジャンク品 EPSON EP-976A3 インクジェットプリンター | フリマアプリ ラクマ
EPSON - エチ591さま 専用 EPSON プリンター EP-976A3 ジャンク品の ...
品質保証低価 EPSONプリンター EP-976A3 ＜ジャンク品＞ zH3qo ...
227 ASS様 EPSON EP-976A3 ジャンク品 送料無料 4370円引き ...
在庫あお得 EPSON エプソン EP-976A3 インクジェット複合機 ジャンク品 ...
EPSON エプソン プリンター EP-976A3 2台 【ジャンク品】 【予約販売 ...
好評安い EPSON EP-806AW ジャンク品 インクジェットプリンター elb6o ...
開店記念セール ジャンク品 エプソンEPSON EP-976A3 非純正インク付 ...
新作爆買い】 EPSON EP-976A3 ジャンク品 吸収パッドの交換が必要 ...
ジャンク品 EPSON EP-976A3 エプソン !!新品!! motrizquimica.com.br
ジャンク】EPSON EP-976A3 スキャナーエラー | monsterdog.com.br
☆EPSON エプソン EP-976A3 インクジェット複合プリンタ 中古 ジャンク ...
限定品 高級品市場 旧モデル ジャンク品 エプソン campyoga.ca その他 ...
ジャンク品】EPSON カラー複合機 EP-979A3 - PC周辺機器
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング
この商品を見ている人におすすめ
-
-
ウエア(男性用)
￥2,923
-
バッグ
￥3,120
-
ウエア/装備(男性用)
￥1,665
-
ウエア(男性用)
￥1,688
-
ルアー用品
￥37,240
-