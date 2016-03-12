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スマートキーボード9.7INCH IPAD PRO SMART KEYBOARD
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￥2036税込
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商品の詳細
APPLE9.7INCHIPADPROSMARTKEYBOARD
DEVICETYPE:FOLIO
PLATFORM:TABLET
color:GRAY
#Apple
#APPLE
種類···キーボード
こちらのスマートキーボードは動作確認済みになります！動作確認済、国内正規品です。
Japanese日本語(JIS)-ブラック
ModelA2039
型番 MU8H2J/A
箱と本体一緒に発送させて頂きます。
私はタバコを吸いませんが、
検品時にタバコ臭に気付きました。
気にならない方、ご自分で対応できる方の購入をオススメします。
使用に伴う、若干の小傷はありますが、
問題なく動作し利用可能です。
対応機種
iPadPro9.7インチ
種類···キーボード
DEVICETYPE:FOLIO
PLATFORM:TABLET
color:GRAY
#Apple
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種類···キーボード
こちらのスマートキーボードは動作確認済みになります！動作確認済、国内正規品です。
Japanese日本語(JIS)-ブラック
ModelA2039
型番 MU8H2J/A
箱と本体一緒に発送させて頂きます。
私はタバコを吸いませんが、
検品時にタバコ臭に気付きました。
気にならない方、ご自分で対応できる方の購入をオススメします。
使用に伴う、若干の小傷はありますが、
問題なく動作し利用可能です。
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商品の説明
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