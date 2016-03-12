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スマートキーボード9.7INCH IPAD PRO SMART KEYBOARD

アップル

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販売価格 ：

2036税込

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スマートキーボード9.7INCH IPAD PRO SMART KEYBOARD
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

APPLE9.7INCHIPADPROSMARTKEYBOARD

DEVICETYPE:FOLIO
PLATFORM:TABLET
color:GRAY

#Apple
#APPLE


種類···キーボード
こちらのスマートキーボードは動作確認済みになります！動作確認済、国内正規品です。
Japanese日本語(JIS)-ブラック
ModelA2039
型番　MU8H2J/A


箱と本体一緒に発送させて頂きます。


私はタバコを吸いませんが、
検品時にタバコ臭に気付きました。
気にならない方、ご自分で対応できる方の購入をオススメします。

使用に伴う、若干の小傷はありますが、
問題なく動作し利用可能です。




対応機種
iPadPro9.7インチ
種類···キーボード

商品の説明

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