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【美品】M1 MacBook Air 16GB スペースグレイ
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￥30800税込
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商品の詳細
■商品説明
商品名：MacBookAir
CPU:M1チップApple
メモリ:16GB
ストレージ:SSD256GB
OS：MacOSMonterey
ディスプレイ:13インチ
----------------------------------------------
付属品：本体充電コード箱
本体色:スペースグレー
MacBookPro購入のため出品です。
3ヶ月程度しか使用しておらず、ケース・画面フィルムを付けていたので目立った傷はございませんが、
写真にありますように小さい傷が一箇所だけございます。
プレミアプロを使用しておりましたが、
問題なくサクサク動きます。
商品名：MacBookAir
CPU:M1チップApple
メモリ:16GB
ストレージ:SSD256GB
OS：MacOSMonterey
ディスプレイ:13インチ
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付属品：本体充電コード箱
本体色:スペースグレー
MacBookPro購入のため出品です。
3ヶ月程度しか使用しておらず、ケース・画面フィルムを付けていたので目立った傷はございませんが、
写真にありますように小さい傷が一箇所だけございます。
プレミアプロを使用しておりましたが、
問題なくサクサク動きます。
商品の説明
M1チップ搭載13インチMacBook Air - スペースグレイ
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