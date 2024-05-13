【美品】M1 MacBook Air 16GB スペースグレイ

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商品の詳細

■商品説明

商品名：MacBookAir

CPU:M1チップApple

メモリ:16GB

ストレージ:SSD256GB

OS：MacOSMonterey

ディスプレイ:13インチ

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付属品：本体充電コード箱

本体色:スペースグレー



MacBookPro購入のため出品です。

3ヶ月程度しか使用しておらず、ケース・画面フィルムを付けていたので目立った傷はございませんが、

写真にありますように小さい傷が一箇所だけございます。



プレミアプロを使用しておりましたが、

問題なくサクサク動きます。