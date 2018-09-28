LATTICE ECP5-5G Versa Development Kit - PCパーツ

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LATTICE ECP5-5G Versa Development Kit

Jstoop

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LATTICE ECP5-5G Versa Development Kit
LATTICE ECP5-5G Versa Development Kit
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商品の詳細

未使用品です。開発用に頂いたものですが、使用方法がわからないため売却します。

説明書、箱なしです。

新品未使用　美品です。

商品の説明

LATTICE ECP5-5G Versa Development Kit
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