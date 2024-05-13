HDPH-UT1R - PC周辺機器

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HDPH-UT1R

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商品の詳細

I・ODATAHDPH-UT1KR

BUSPOWERED:YES
CATEGORY_HDD:HARDDRIVE
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
USB有無種類:USB3.1
color:BLACK
ストレージ種類:HDD
フォームファクター種類:2.5インチ
外付けタイプ:ポータブル
接続インタフェイス:USB端子
本体タイプ:外付けタイプ

#アイ・オー・データ機器
#I・ODATA

商品の説明

HDPH-UT1R
アイ・オー・データ USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応外付けハードディスク(電源内蔵モデル) 1TB 日本メーカー HDJA-UT1R

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