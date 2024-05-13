- 当日発送
- 送料無料
HDPH-UT1R
- 販売価格 ：
-
￥2280税込
- 獲得ポイント ：
- 109ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
BUSPOWERED:YES
CATEGORY_HDD:HARDDRIVE
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
USB有無種類:USB3.1
color:BLACK
ストレージ種類:HDD
フォームファクター種類:2.5インチ
外付けタイプ:ポータブル
接続インタフェイス:USB端子
本体タイプ:外付けタイプ
#アイ・オー・データ機器
#I・ODATA
商品の説明
アイ・オー・データ USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応外付けハードディスク(電源内蔵モデル) 1TB 日本メーカー HDJA-UT1R
HDPH-UT1R - PC周辺機器
Amazon | アイ・オー・データ USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応外付け ...
iO Data HDJA-UT1R USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)/2.0 External Hard Disk (Built-in Power Supply Model), 1 TB, Japanese Manufacturer
Amazon | アイ・オー・データ USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応外付け ...
HDPH-UT1R - PC周辺機器
IOデータ USB 3.1 Gen 1（USB 3.0）対応外付けHDD 1TB HDJA-UT1R AV デジモノ パソコン 周辺機器 HDD 【同梱不可】【代引不可】[▲][TP]
HDPH-UT1R - PC周辺機器
HDPH-UTRシリーズ | ポータブルHDD | IODATA アイ・オー・データ機器
Amazon | アイ・オー・データ ポータブルHDD 1TB USB 3.1 Gen1/バス ...
HDPH-UTRシリーズ 仕様 | ポータブルHDD | IODATA アイ・オー・データ機器
格安高品質 アイ・オー・データ機器 USB 3.1 Gen 1 2.0対応ポータブル ...
IO DATA HDPH-UT1WR : ハードディスク・NAS | IO DATA通販 アイオープラザ
I・O DATA HDPH-UT1WR - メルカリ
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング
この商品を見ている人におすすめ
-
-
その他
￥8,064
-
ペインターパンツ
￥2,584
-
パーカー
￥38,181
-
ワークパンツ/カーゴパンツ
￥2,320
-
その他
￥19,096
-