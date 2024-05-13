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Keychron K1(v4) JIS配列 茶軸
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￥2405税込
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商品の詳細
製品本体は機能上は問題なく大きな損傷等も見られませんが、ある程度使用していますので通常使用による使用感はあると思われます。中古品となりますのでご理解いただき、ご購入ご検討を頂ければと思います。
製品名:KeychronK1WirelessMechanicalKeyboard(JapanJISLayout)-Version4
キーの数:91
キースイッチ:GateronLowProfile茶軸
バックライト:RGBBacklight
商品の説明
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