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Keychron K1(v4) JIS配列 茶軸

キークロン

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Keychron K1(v4) JIS配列 茶軸
Keychron K1(v4) JIS配列 茶軸
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商品の詳細

ロープロファイルのワイヤレスメカニカルキーボードのKeychronK1です。

製品本体は機能上は問題なく大きな損傷等も見られませんが、ある程度使用していますので通常使用による使用感はあると思われます。中古品となりますのでご理解いただき、ご購入ご検討を頂ければと思います。

製品名:KeychronK1WirelessMechanicalKeyboard(JapanJISLayout)-Version4
キーの数:91
キースイッチ:GateronLowProfile茶軸
バックライト:RGBBacklight

商品の説明

Keychron K1(v4) JIS配列 茶軸
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